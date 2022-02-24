«Мир может и должен остановить Путина», - глава МИД Украины Кулеба

CentralAsia (KZ) - Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал объявление Владимира Путина о проведении «специальной военной операции» в связи с ситуацией в Донбассе.

«Путин только что начал полномасштабное вторжение в Украину. Мирные украинские города находятся под ударами. Это агрессивная война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать настало», - написал Дмитрий Кулеба в своём Twitter.

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