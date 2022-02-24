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Мэр Борисполя: Взрывы в районе аэропорта Борисполь были осуществлены украинским ПВО по неизвестным беспилотникам

CentralAsia (CA) -  Мэр Борисполя Владимир Борисенко сообщил, что взрывы в районе аэропорта Борисполь, которые слышны рано утром, были осуществлены украинским ПВО по неизвестным беспилотным аппаратам. Об этом пишет телеграм-канал Nexta.

Вероятно, это российские БПЛА, сказал он.

Борисенко попросил не поддаваться панике и доверять только проверенной информации

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