Мэр Борисполя: Взрывы в районе аэропорта Борисполь были осуществлены украинским ПВО по неизвестным беспилотникам
- Азия и мир, политика
- 10:20, 24 февраля 2022
- Просмотров: 591
CentralAsia (CA) - Мэр Борисполя Владимир Борисенко сообщил, что взрывы в районе аэропорта Борисполь, которые слышны рано утром, были осуществлены украинским ПВО по неизвестным беспилотным аппаратам. Об этом пишет телеграм-канал Nexta.
Вероятно, это российские БПЛА, сказал он.
Борисенко попросил не поддаваться панике и доверять только проверенной информации
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.