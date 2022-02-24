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Аэродромы, склады и центры управления: названы объекты ударов России по Украине
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Советник главы МВД Украины Антон Геращенко рассказал, по каким объектам российские войска совершают обстрелы.

По его словам, россияне атакуют объекты в Киеве, Харькове, Днепре.

«Только что были удары ракет по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы», - говорится в сообщении.

Он отметил, что сегодня мир увидел новую геополитическую реальность.

«Или Украина и мир остановит нового Гитлера сейчас или будет Третья Мировая война», - отметил Геращенко.

Сообщается, что в некоторых городах украинцы проснулись от взрывов.

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