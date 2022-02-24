Аэродромы, склады и центры управления: названы объекты ударов России по Украине
- Азия и мир, политика
- 10:23, 24 февраля 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Советник главы МВД Украины Антон Геращенко рассказал, по каким объектам российские войска совершают обстрелы.
По его словам, россияне атакуют объекты в Киеве, Харькове, Днепре.
«Только что были удары ракет по центрам военного управления, аэродромам, военным складам в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы», - говорится в сообщении.
Он отметил, что сегодня мир увидел новую геополитическую реальность.
«Или Украина и мир остановит нового Гитлера сейчас или будет Третья Мировая война», - отметил Геращенко.
Сообщается, что в некоторых городах украинцы проснулись от взрывов.
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