Видео — В каких городах Украины идут взрывы?
- Азия и мир, политика
- 10:23, 24 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Он заявил об этом в 5 утра 24 февраля в ходе специального обращения к россиянам.
После этого зарубежные СМИ начали сообщать о взрывах в крупных городах Украины: в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Мариуполе, Белгороде, Новой Хаковке.
Сватово:
Одесса:
Белгород:
Днепропетровск:
Мариуполь:
Харьков:
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