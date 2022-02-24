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Видео — В каких городах Украины идут взрывы?

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Он заявил об этом в 5 утра 24 февраля в ходе специального обращения к россиянам.

После этого зарубежные СМИ начали сообщать о взрывах в крупных городах Украины: в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Мариуполе, Белгороде, Новой Хаковке.

Сватово:

Одесса:

Белгород:

Днепропетровск:

Мариуполь:

Харьков:

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