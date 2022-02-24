Дети из Кыргызстана прибыли в Улан-Батор для проведения сложной операции на сердце

CentralAsia (MNG) - В начале февраля врачи из Монголии прооперировали двух детей с пороками сердца в Кыргызстане.

«Гуманитарная медицинская организация Монголии Beyond the limits второй год занимается оказанием медицинских услуг для детей с врожденными пороками сердца. В ходе своих поездок представители обмениваются опытом и продвигают передовые малоинвазивные методы оперативного лечения сердца среди маленьких пациентов», — отметили в организации.

Во время визита в Бишкеке монгольские врачи ежедневно провели рабочие встречи, провели осмотр и консультацию пациентов, подготовленных Научно-исследовательским институтом хирургии сердца и трансплантации органов КР.

«Также проведена совместная операция двоих детей в Бишкеке. Послеоперационное состояние детей расценивается как стабильное. Еще два ребенка из Кыргызстана из отдаленных районов на безвозмездной основе будут прооперированы на базе клиники в Улан-Баторе (Монголия). Все расходы берет на себя монгольская сторона», — заявила организация.

20 февраля двое детей прибыли в Улан-Батор, и монгольская авиакомпания Hunnu Air взяла на себя расходы на перелет этих детей и их родителей.

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