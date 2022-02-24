Украина официально закрыла небо для гражданских самолетов

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CentralAsia (CA) - Украина официально объявила о закрытии воздушного пространства для гражданских самолетов. Решение приняли из-за «нападения» России на Украину, сообщает «Украэрорух».

«Основываясь на срочном сообщении Главного центра использования воздушного пространства гражданской авиации РФ, из-за высокого риска авиационной безопасности для гражданской авиации ОЦВД Украины приняло срочные меры по закрытию воздушного пространства Украины для гражданских пользователей воздушного пространства», - говорится в заявлении.