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Посол Китая в ООН Чжан Цзюнь призвал все стороны, вовлеченные в украинско-российский кризис, сохранять хладнокровие и рациональность

CentralAsia (CA) -  Посол Китая в ООН Чжан Цзюнь призвал все стороны, вовлеченные в украинско-российский кризис, «сохранять хладнокровие и рациональность», пишет Orda.kz.

«Все заинтересованные стороны должны проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации напряженности», - сказал он, добавив, что Китай считает, что «дверь к мирному решению украинского вопроса закрыта не полностью».

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