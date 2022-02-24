Посол Китая в ООН Чжан Цзюнь призвал все стороны, вовлеченные в украинско-российский кризис, сохранять хладнокровие и рациональность
- Азия и мир, политика
- 11:10, 24 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Посол Китая в ООН Чжан Цзюнь призвал все стороны, вовлеченные в украинско-российский кризис, «сохранять хладнокровие и рациональность», пишет Orda.kz.
«Все заинтересованные стороны должны проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации напряженности», - сказал он, добавив, что Китай считает, что «дверь к мирному решению украинского вопроса закрыта не полностью».
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