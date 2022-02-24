«Талибан» не добился прогресса в инклюзивном правительстве в Афганистане, - спецпредставитель США Томас Уэст

Томас Уэст

CentralAsia (CA) - Спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст заявил, что талибы не предприняли никаких усилий для создания инклюзивного правительства в Афганистане, сообщает Тolonews.

Выступая онлайн на Мюнхенской конференции по безопасности по Афганистану в субботу, Уэст сказал, что «Талибан» добился продуктивных результатов в таких областях, как образование девочек, в то время как в других областях, таких как формирование инклюзивного правительства, прогресса нет.

Он сказал, что США ожидают, что «Талибан» выполнит свои обязательства в отношении образования девочек и инклюзивного правительства.

«Формирование инклюзивного правительства — это призыв не только США, но и Ирана, Пакистана и государств Центральной Азии, Китая и России», — сказал Уэст.

«Мы должны увидеть, как разворачивается диалог со всеми сегментами афганского общества», — добавил он.

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт, выступая на том же мероприятии, заявила, что переговоры в Осло стали первым шагом к взаимодействию с талибами на пути к формированию инклюзивного правительства и соблюдению прав человека, сообщает Tolo News.

«Это был только первый шаг к более инклюзивному правительству, потому что это решение», — сказала она.

«Мы также очень внимательно следим за тем, что они собираются делать, когда речь идет о праве девочек на образование. Мы не можем продолжать финансировать их школы, когда эти школы предназначены только для мальчиков. Более того, инклюзивное правительство будет предварительным условием для любого развития в Афганистане, на мой взгляд», — сказал Хюитфельдт.

Она также сказала, что Норвегия не хочет признавать «Талибан». «Я не встречалась с ними, потому что мы не хотим их признавать и не будем этого делать», — сказала она.

Активистка за права женщин Махбуба Серадж, отвечая на вопрос, достаточно ли одной гуманитарной помощи, чтобы положить конец гуманитарному кризису в стране, сказала: «Нет, не будет. Это все равно, что пытаться остановить кровотечение из кровоточащей раны с помощью повязки. Сарадж добавил, что мы не можем наложить повязку на кровоточащую рану и ожидать, что кровотечение остановится.

Советник по национальной безопасности Пакистана Моид Юсуф заявил, что мир должен занять прагматичный подход к Исламскому Эмирату, чтобы урегулировать ситуацию в стране. «Талибан» кажется достаточно консолидировали власть, чтобы оставаться у власти», — сказал он.

«Мы не можем наказать 35 млн афганцев за 30 талибов, что может кому-то не нравиться. В то же время Пакистан выступает за инклюзивность, за права человека и за то, чтобы не допустить терроризма с афганской земли», - сказал он.

Стремительный приход талибов к власти в Афганистане произошел в середине августа, вызвав экономический спад и тяжелый гуманитарный кризис. В начале сентября руководство талибов объявило состав временного правительства во главе с Мохаммадом Хасаном Ахундом, видным членом первого правительства талибов.

В декабре было объявлено о восстановлении Исламского Эмирата Афганистан, но оно еще не получило столь необходимое международное признание.