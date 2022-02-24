экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Постпред России при ООН призвал не называть события на Украине войной: Это военная спецоперация

CentralAsia (CA) -  Постоянный представитель России при Организации объединенных наций Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН по Украине заявил, что события на Украине нельзя называть войной, это специальная военная операция. Об этом пишет «Газета.Ру».

«Не называйте это войной. Это называется «Специальная военная операция на Донбассе», - сказал постпред РФ.

Он возложил ответственность за происходящие на Украине на действие самой Украины.

«Хотел бы вновь повторить, что корень сегодняшнего кризиса вокруг Украины — в действиях самой Украины, занимавшейся многолетнем саботажем своих прямых обязательств по Минскому комплексу мер», - заявил Небензя.

Ранее Небензя предупредил украинские власти, что после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик Россия начнет следить за режимом прекращения огня в Донбассе.

Он призвал Киев воздержаться от «военных авантюр», так как это может ему «дорого обойтись».

На Украине объявлено военное положение.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Узбекистан направил ноту Казахстану из-за ареста своих граждан после январских беспорядков
  • Погранслужба Украины заявила об атаке России «при поддержке Белоруссии»
  • В Узбекистане отменили масочный режим на открытом воздухе


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com