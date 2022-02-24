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Из-за начала военных действий на Украине в России приостановлена работа 12 аэропортов (карта)

CentralAsia (CA) -  Росавиация сообщает, что из-за начала военных действий на Украине в России приостановлена работа 12 аэропортов, пишет Znak.

Это следующие аэропорты: в Ростове (Платов), Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе.

Сегодня президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации.

На Украине объявлено военное положение.

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