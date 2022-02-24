Из-за начала военных действий на Украине в России приостановлена работа 12 аэропортов (карта)
- Азия и мир, политика
- 11:34, 24 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Росавиация сообщает, что из-за начала военных действий на Украине в России приостановлена работа 12 аэропортов, пишет Znak.
Это следующие аэропорты: в Ростове (Платов), Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе.
Сегодня президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации.
На Украине объявлено военное положение.
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