Из-за начала военных действий на Украине в России приостановлена работа 12 аэропортов (карта)

CentralAsia (CA) - Росавиация сообщает, что из-за начала военных действий на Украине в России приостановлена работа 12 аэропортов, пишет Znak.

Это следующие аэропорты: в Ростове (Платов), Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже и Симферополе.

Сегодня президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации.

На Украине объявлено военное положение.