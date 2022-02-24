В Киеве звучат сирены гражданской обороны
- Азия и мир, политика
- 11:36, 24 февраля 2022
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Киев. Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В Киеве слышны сирены гражданской обороны. Их слышно в нескольких районах столицы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.
Судя по сообщениям в сети, сирены слышны на Правом берегу столицы и в районе железнодорожного вокзала. Жителей Киева просят оставаться дома.
Сегодня, 24 февраля, во многих украинских городах прозвучали взрывы. Их слышали в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах.
Перед взрывами президент России Владимир Путин заявил о спецоперации на Украине.
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