В Киеве звучат сирены гражданской обороны

Киев. Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В Киеве слышны сирены гражданской обороны. Их слышно в нескольких районах столицы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.

Судя по сообщениям в сети, сирены слышны на Правом берегу столицы и в районе железнодорожного вокзала. Жителей Киева просят оставаться дома.

Сегодня, 24 февраля, во многих украинских городах прозвучали взрывы. Их слышали в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и других городах.

Перед взрывами президент России Владимир Путин заявил о спецоперации на Украине.