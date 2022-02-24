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Информация о десанте в Одессе неправдива, армия отражает нападение с воздуха – генштаб ВСУ Украины

CentralAsia (KG) -  Вооруженные силы Украины опровергли сообщение, что российский десант пытается захватить Одессу.

«Информация о десантировании российских войск в Одессе не соответствует действительности», - сообщает генштаб ВСУ.

«Вооруженные силы России начали интенсивный обстрел наших подразделений на востоке, а также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэропортам Борисполя, Озерному, Кульбакиному, Чугуева, Краматорска, Чорнобаевцев, и так далее по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом агрессор начал артиллерийский обстрел территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы», - говорится в сообщении ВСУ.

«ВВС ВСУ отбивает авиацию танкера. Силы обороны государства находятся в полной боевой готовности, заняты и сохраняют оборонительные позиции. Ситуация под контролем», - написал генштаб ВСУ.

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