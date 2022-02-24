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Погранслужба Украины заявила об атаке России «при поддержке Белоруссии»
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Государственная граница Украины подверглась нападению российских военных, говорится в сообщении Погранслужбы страны.

«Около 5:00 государственная граница с Российской Федерацией и Республикой Беларусь была атакована российскими войсками при поддержке Белоруссии», — заявили в погранслужбе.

В ведомстве говорят также об атаке с территории Крыма.

В Погранслужбе отметили, что Россия атакует государственную границу Украины в 5 областях страны — Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской.

По данным погранслужбы, атака «по пограничным частям, патрулям и погранпереходам» ведется с использованием артиллерии, тяжелой военной техники и легкого стрелкового оружия. Кроме того, ведется деятельность «вражеских диверсантов и разведгрупп».

«В зависимости от ситуации пограничники вместе с Вооруженными силами Украины и Национальной гвардией Украины стреляют по противнику», — говорится в заявлении погранслужбы.

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