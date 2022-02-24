Турция не признала решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, пишет «Газета.Ру».

Телефонный разговор состоялся 23 февраля.

Стороны обсудили ситуацию после признания Россией Луганской и Донецкой народных республик, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что решение о признании республик было принято в условиях агрессии Украины в Донбассе и отказа Киева от выполнения Минских соглашений. «Реджеп Тайип Эрдоган привел свои известные взгляды на этот счет», — говорится в сообщении.

Президент России также затронул тему выработки долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации и выразил разочарования в связи с позицией США и НАТО по этим гарантиям.

Отмечается, что стороны продолжат контакты в разных форматах.

В свою очередь ТАСС пишет, что Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Анкара не признает решение России признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

«Президент Эрдоган отметил, что Турция не признает шагов, противоречащих суверенитету и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул, что это принципиальная позиция, а результатов необходимо добиваться на основании минских соглашений», - сообщили в канцелярии турецкого президента.

По словам Эрдогана, обострение ситуации, включая военный конфликт, на Украине никому не выгодно.

«Президент Эрдоган подчеркнул, что обострение ситуации, особенно военный конфликт, никому не принесет пользы. Он отметил, что Турция выступает за продолжение дипломатических контактов и готова внести свой вклад для снижения напряженности и поддержания мира», - сообщили в канцелярии.