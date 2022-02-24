Рада ввела военное положение во всей Украине
- Азия и мир, политика
- 12:27, 24 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Верховная Рада утром в четверг, 24 февраля, ввела военное положение во всей Украине. Это решение поддержали 300 народных депутатов, сообщает «Корреспондент-Украина».
Спикер Руслан Стефанчук запретил депутатам покидать Киева: «Кто уехал – тот предатель».
Решение принято после вторжения России на Украину.
Накануне парламент ввел в Украине чрезвычайное положение.
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