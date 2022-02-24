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Рада ввела военное положение во всей Украине

CentralAsia (CA) -  Верховная Рада утром в четверг, 24 февраля, ввела военное положение во всей Украине. Это решение поддержали 300 народных депутатов, сообщает «Корреспондент-Украина».

Спикер Руслан Стефанчук запретил депутатам покидать Киева: «Кто уехал – тот предатель».

Решение принято после вторжения России на Украину.

Накануне парламент ввел в Украине чрезвычайное положение.

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