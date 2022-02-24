В Харькове открывают все бомбоубежища
- Азия и мир, политика
- 12:29, 24 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Мэр Харькова Игорь Терехов на фоне нападения России на Украину обратился к горожанам. Он призвал их сохранять спокойствие и сообщил, что в городе открыты все укрытия и бомбоубежища. Об этом сообщает РБК-Украина.
«В ближайшее время, буквально в течение получаса, будут открыты все укрытия и бомбоубежища - в жилых домах, на объектах инфраструктуры. В случае обострения ситуации - можете воспользоваться ими», - написал городской голова.
Терехов обратился к жителям города с просьбой быть сегодня дома и по возможности сохранять спокойствие. Он пообещал сообщать обо всех изменениях обстановки незамедлительно.
Рано утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции против Украины.
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