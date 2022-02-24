Мэр Киева Виталий Кличко призвал оставаться дома и быть готовым добраться до укрытия

Обращение мэра Киева Виталия Кличко

CentralAsia (KZ) - Мэр Киева Виталий Кличко 24 февраля обратился к жителям столицы Украины.

Он призвал оставаться дома всем, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города. Мэр попросил приготовить документы и необходимый минимум вещей, чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия.

В своем обращении Кличко призвал не паниковать и отметил, что городские власти находятся в столице. Также он напомнил, что оперативный штаб Киева принял несколько решений.

Так, с 24 февраля школы и садики в украинской столице не работают, а больницы и поликлиники находятся в усиленном режиме. Кроме этого, балансодержателям поручено обеспечить доступ к объектам укрытия населения.

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