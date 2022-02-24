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Президент США Байден переговорил по телефону с Зеленским

CentralAsia (KG) -  Президент США Джо Байден переговорил по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским. Пресс-релиз был опубликован на сайте Белого Дома.

«Президент Зеленский сегодня вечером связался со мной, и мы только что закончили говорить. Я осудил это неспровоцированное и неоправданное нападение российских вооруженных сил. Я проинформировал его о шагах, которые мы предпринимаем, чтобы вызвать международное осуждение, в том числе сегодня вечером в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Он попросил меня призвать мировых лидеров четко высказаться против вопиющей агрессии президента Путина и поддержать народ Украины. Завтра я встречусь с лидерами G7, и Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры введут жесткие санкции против России. Мы продолжим оказывать поддержку и помощь Украине и украинскому народу», - говорится в заявлении.

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