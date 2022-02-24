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CNN показал фото российских военных на погранпереходе с Белоруссией
Фото: CNN (от украинской пограничной службы)
Фото: CNN (от украинской пограничной службы)

CentralAsia (CA) -  Телеканал CNN опубликовал фотографии и видео колонны российской техники, проехавшей через погранпереход Веселовка-Сеньковка на границе Белоруссии и Украины. Фотографии были сделаны с трансляции видеокамер украинской погранслужбы, следует из подписи к фотографиям.

«Видео было снято на пересечении до Сеньковка, Украина, с Веселовкой, Белоруссия. Колонна была замечена на въезде в Украину около 6:48 по местному времени», — говорится в сообщении.

Погранслужба Украины объявила ранее, что российские военные нарушили границу Украины «при поддержке Белоруссии» около 5 утра по местному времени. Граница была нарушена в районе Луганска, Сум, Харькова, Чернигова и Житомира, сообщили украинские пограничники.

Минобороны России ранее сообщило, что российские военные наносят удары по военной инфраструктуре, авиации, объектам ПВО, военным аэродромам на Украине. «Гражданскому населению ничего не угрожает», — говорилось в сообщении ведомства.

На этой неделе Россия признала ДНР и ЛНР и заключила с ними договоры о дружбе и взаимопомощи.

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