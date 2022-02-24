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Президент Турции Эрдоган созывает экстренное заседание по безопасности. Обсудят ситуацию на Украине
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Эрдоган созывает экстренное заседание по безопасности, пишет газета Sabah.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган собирает саммит по безопасности в Президентском дворце. На саммите будет дана оценка войне между Россией и Украиной. Ожидается, что затем будет сделано заявление.

Сегодня президент России Владимин Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение на Украине.

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