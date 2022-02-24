Президент Турции Эрдоган созывает экстренное заседание по безопасности. Обсудят ситуацию на Украине
- Азия и мир, политика
- 12:39, 24 февраля 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Президент Турции Эрдоган созывает экстренное заседание по безопасности, пишет газета Sabah.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган собирает саммит по безопасности в Президентском дворце. На саммите будет дана оценка войне между Россией и Украиной. Ожидается, что затем будет сделано заявление.
Сегодня президент России Владимин Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение на Украине.
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