Еврокомиссия проведет экстренную встречу из-за ситуации на Украине
- Азия и мир, политика
- 12:47, 24 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Европейская комиссия проведет экстренную встречу в связи с ситуацией вокруг Украины и подготовкой саммита ЕС. Об этом пишет «РИА Новости».
Сегодня президент России Владимин Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение на Украине.
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