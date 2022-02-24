Еврокомиссия проведет экстренную встречу из-за ситуации на Украине

CentralAsia (CA) - Европейская комиссия проведет экстренную встречу в связи с ситуацией вокруг Украины и подготовкой саммита ЕС. Об этом пишет «РИА Новости».

Сегодня президент России Владимин Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение на Украине.