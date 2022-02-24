Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены, - Минобороны России

CentralAsia (KG) - Минобороны России обновило информацию о происходящем на территории Украины. Ведомство утверждает:

- Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены;

- Военная инфраструктура авиабаз вооруженных сил Украины выведена из строя;

- Украинские пограничники никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают.

До этого Генштаб ВСУ Украины сообщал, что атаки российских ВС отбиваются, а ситуация «контролируемая».

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