Сбили 5 самолетов и вертолет, - Генштаб Украины

- Кыргызстан, политика
- 12:54, 24 февраля 2022
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|Предыстория: Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены, - Минобороны России
CentralAsia (KG) - По данным командования Объединенных сил (ОС) Украины, сегодня, 24 февраля, в районе ОС сбили 5 самолетов и вертолет.
«Объединённые силы дают достойный ответ вооруженным силам РФ. Воинские части на своих позициях. Соперник несет потери», - говорится в сообщении генштаба.
Российское командование опровергло данные о потерях.
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