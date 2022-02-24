- Азия и мир, политика
- 13:04, 24 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Во Львове — самом западном городе Украины, объявлена воздушная тревога, пишет Znak.
Сообщения о воздушной тревоге сегодня распространяют местные власти Львова. Такие сообщения вышли в местном официальном телеграм-канале оповещения гражданской обороны.
«Внимание! Воздушная тревога! Внимание! Воздушная тревога! Сохраняйте спокойствие! Слушайте сообщения гражданской защиты на УА: Львов 1 Западный! Действуйте согласно инструкциям! Сообщите соседям, лицам с ограниченными возможностями», - говорится в официальном сообщении.
Видеозапись обращения, судя по метаданным, сделана в 6 утра 24 февраля.
Львов — самый западный город Украины. Напомним, сегодня утром президент страны Владимир Зеленский объявил военное положение из-за объявления Россией военной операции на Донбассе.