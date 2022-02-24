Во Львове — самом западном городе Украины, объявлена воздушная тревога

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CentralAsia (CA) - Во Львове — самом западном городе Украины, объявлена воздушная тревога, пишет Znak.

Сообщения о воздушной тревоге сегодня распространяют местные власти Львова. Такие сообщения вышли в местном официальном телеграм-канале оповещения гражданской обороны.

«Внимание! Воздушная тревога! Внимание! Воздушная тревога! Сохраняйте спокойствие! Слушайте сообщения гражданской защиты на УА: Львов 1 Западный! Действуйте согласно инструкциям! Сообщите соседям, лицам с ограниченными возможностями», - говорится в официальном сообщении.

Видеозапись обращения, судя по метаданным, сделана в 6 утра 24 февраля.

Львов — самый западный город Украины. Напомним, сегодня утром президент страны Владимир Зеленский объявил военное положение из-за объявления Россией военной операции на Донбассе.