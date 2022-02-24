экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Колонна российской военной техники движется со стороны Крыма, - Погранслужба Украины

CentralAsia (CA) -  Погранслужба Украины сообщает о колонне российской военной техники, которая движется со стороны Крыма. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины, сопроводив это соответствующим роликом.

«Российские войска через государственную границу ведут артиллерийский обстрел. Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях», — утверждает ведомство.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Защита озера Хубсугул станет частью вклада Монголии в уменьшение изменения климата, — президент
  • Азиатский банк развития выделит Узбекистану более $270 млн на модернизацию дорог
  • Канада и Австралия ввели санкции против России из-за ДНР и ЛНР


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com