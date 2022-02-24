Колонна российской военной техники движется со стороны Крыма, - Погранслужба Украины

CentralAsia (CA) - Погранслужба Украины сообщает о колонне российской военной техники, которая движется со стороны Крыма. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины, сопроводив это соответствующим роликом.

«Российские войска через государственную границу ведут артиллерийский обстрел. Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях», — утверждает ведомство.