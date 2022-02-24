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«Строим антипутинскую коалицию», - Зеленский сообщил о переговорах с лидерами США, ЕС и Великобритании
Предыстория: ЕС призвал Россию прекратить военную операцию против Украины

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с лидерами США, Польши и Великобритании.

«Я поговорил с Джо Байденом [президент США], Борисом Джонсоном [премьер-министр Великобритании], Шарлем Мишелем [председатель Европейского совета], Анджеем Дуда [президент Польши]. Мы начинаем строить антипутинскую коалицию. Задействуем все мощные санкции против Владимира Путина», - заявил Зеленский.

Он призвал народ Украины объединиться.

Зеленский отметил, что на данный момент их «атакуют бомбы и фейки».

Рано утром 24 февраля Владимир Путин объявил о «специальной военной операции» в Украине.

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