«Строим антипутинскую коалицию», - Зеленский сообщил о переговорах с лидерами США, ЕС и Великобритании

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с лидерами США, Польши и Великобритании.

«Я поговорил с Джо Байденом [президент США], Борисом Джонсоном [премьер-министр Великобритании], Шарлем Мишелем [председатель Европейского совета], Анджеем Дуда [президент Польши]. Мы начинаем строить антипутинскую коалицию. Задействуем все мощные санкции против Владимира Путина», - заявил Зеленский.

Он призвал народ Украины объединиться.

Зеленский отметил, что на данный момент их «атакуют бомбы и фейки».

Рано утром 24 февраля Владимир Путин объявил о «специальной военной операции» в Украине.