«Строим антипутинскую коалицию», - Зеленский сообщил о переговорах с лидерами США, ЕС и Великобритании
- Азия и мир, политика
- 13:14, 24 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел переговоры с лидерами США, Польши и Великобритании.
«Я поговорил с Джо Байденом [президент США], Борисом Джонсоном [премьер-министр Великобритании], Шарлем Мишелем [председатель Европейского совета], Анджеем Дуда [президент Польши]. Мы начинаем строить антипутинскую коалицию. Задействуем все мощные санкции против Владимира Путина», - заявил Зеленский.
Он призвал народ Украины объединиться.
Зеленский отметил, что на данный момент их «атакуют бомбы и фейки».
Рано утром 24 февраля Владимир Путин объявил о «специальной военной операции» в Украине.
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