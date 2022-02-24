Советник главы МВД Украины сообщил о погибших и раненых во время авиаударов

CentralAsia (CA) - Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил о первых жертвах ракетных обстрелов Украины.

«Бровары, военный городок №161. Во время авиаудара сгорело здание и 4-этажный дом частично поврежден. Военные проводят эвакуацию, работают ГСЧС и скорая. По предварительной информации, один погибший, один ранен и 5 еще пострадавших, более подробно информация будет дополнительно», - сообщил он.

Кроме того, один человек погиб в Мариуполе, и сразу шестеро – в Подольске Одесской области.

В Конотопском районе под обстрел попал автомобиль, в результате чего пострадала женщина с ребенком.

В 08:36 в Одесской области в городе Подольск ВЧ 0173 бомбардировки, 6 погибших, 7 ранены, 19 без вести пропали.

В 08:38 в городе Мариуполь Донецкой области в результате обстрела один человек погиб, двое ранены.

В городе Кривой Рог Днепропетровская область три удара по составам 17 танковой БР, позиция боевого дежурства 4608 Краснополье, удар с БПЛА.

Разбомбили мост через реку Ингулец, говорится в сообщении.

Ранним утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале войсковой операции на территории Украины. Сразу же после этого заявления начались сообщения о взрывах в крупных городах Украины.

Также он дал короткую сводку по ситуации:

Волынская область, город Луцк информация о взрывах

Одесса возле аэропорта взрыв локатора

Запорожье возле аэропорта взрыв

Черниговская область, село Николаевка Новгород-Северского района идет техника РФ

Львовская область село Батятичи слышны взрывы

Полтавская область город Миргород взрыв двух ракет

Херсонская область (Каланчак) обстрел пограничников

Кировоградская область город Знаменка обстрел п/ч

Львовская область город Броды три взрыва на двоих в/ч

Черниговская область аэропорт УГСЧС попадание в локатор (пострадавшие)

Херсонская область, пост Азов Геническая едет военная техника РФ в сторону Мелитополя

Винницкая область, Бохоники обстрел п/ч

Хмельницкая Староконстантинов обстрел военного аэропорта

Одесская область город Подольск залетели два самолета из Приднестровья, обстрел в/ч

Житомирская область п.г.т. Озерный обстрел ракетами. Уничтожен один самолет.

Винницкая область город Тульчин и город Теплик в/ч взрывы.

И-Франковская область обстрел в/ч.

Харьков обстрел в/ч (зенитная часть)

Запорожье на окраине обстрел в/ч

Киевская область (Васильковский, Бориспольский, Броварской, Полесский районы) информация о взрывах.

Львовская область село Новый Калинов обстрел базы горюче-смазочных материалов

Киевская область село Ревное обстрел в/ч

Херсонская область города Чонгар и Каланчак обстрелы в/ч.