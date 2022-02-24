Советник главы МВД Украины сообщил о погибших и раненых во время авиаударов

- Азия и мир, политика
- 13:28, 24 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил о первых жертвах ракетных обстрелов Украины.
«Бровары, военный городок №161. Во время авиаудара сгорело здание и 4-этажный дом частично поврежден. Военные проводят эвакуацию, работают ГСЧС и скорая. По предварительной информации, один погибший, один ранен и 5 еще пострадавших, более подробно информация будет дополнительно», - сообщил он.
Кроме того, один человек погиб в Мариуполе, и сразу шестеро – в Подольске Одесской области.
В Конотопском районе под обстрел попал автомобиль, в результате чего пострадала женщина с ребенком.
В 08:36 в Одесской области в городе Подольск ВЧ 0173 бомбардировки, 6 погибших, 7 ранены, 19 без вести пропали.
В 08:38 в городе Мариуполь Донецкой области в результате обстрела один человек погиб, двое ранены.
В городе Кривой Рог Днепропетровская область три удара по составам 17 танковой БР, позиция боевого дежурства 4608 Краснополье, удар с БПЛА.
Разбомбили мост через реку Ингулец, говорится в сообщении.
Ранним утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале войсковой операции на территории Украины. Сразу же после этого заявления начались сообщения о взрывах в крупных городах Украины.
Также он дал короткую сводку по ситуации:
- Волынская область, город Луцк информация о взрывах
- Одесса возле аэропорта взрыв локатора
- Запорожье возле аэропорта взрыв
- Черниговская область, село Николаевка Новгород-Северского района идет техника РФ
- Львовская область село Батятичи слышны взрывы
- Полтавская область город Миргород взрыв двух ракет
- Херсонская область (Каланчак) обстрел пограничников
- Кировоградская область город Знаменка обстрел п/ч
- Львовская область город Броды три взрыва на двоих в/ч
- Черниговская область аэропорт УГСЧС попадание в локатор (пострадавшие)
- Херсонская область, пост Азов Геническая едет военная техника РФ в сторону Мелитополя
- Винницкая область, Бохоники обстрел п/ч
- Хмельницкая Староконстантинов обстрел военного аэропорта
- Одесская область город Подольск залетели два самолета из Приднестровья, обстрел в/ч
- Житомирская область п.г.т. Озерный обстрел ракетами. Уничтожен один самолет.
- Винницкая область город Тульчин и город Теплик в/ч взрывы.
- И-Франковская область обстрел в/ч.
- Харьков обстрел в/ч (зенитная часть)
- Запорожье на окраине обстрел в/ч
- Киевская область (Васильковский, Бориспольский, Броварской, Полесский районы) информация о взрывах.
- Львовская область село Новый Калинов обстрел базы горюче-смазочных материалов
- Киевская область село Ревное обстрел в/ч
- Херсонская область города Чонгар и Каланчак обстрелы в/ч.