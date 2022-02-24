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Советник главы МВД Украины сообщил о погибших и раненых во время авиаударов

CentralAsia (CA) -  Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил о первых жертвах ракетных обстрелов Украины.

«Бровары, военный городок №161. Во время авиаудара сгорело здание и 4-этажный дом частично поврежден. Военные проводят эвакуацию, работают ГСЧС и скорая. По предварительной информации, один погибший, один ранен и 5 еще пострадавших, более подробно информация будет дополнительно», - сообщил он.

Кроме того, один человек погиб в Мариуполе, и сразу шестеро – в Подольске Одесской области.

В Конотопском районе под обстрел попал автомобиль, в результате чего пострадала женщина с ребенком.

В 08:36 в Одесской области в городе Подольск ВЧ 0173 бомбардировки, 6 погибших, 7 ранены, 19 без вести пропали.

В 08:38 в городе Мариуполь Донецкой области в результате обстрела один человек погиб, двое ранены.

В городе Кривой Рог Днепропетровская область три удара по составам 17 танковой БР, позиция боевого дежурства 4608 Краснополье, удар с БПЛА.

Разбомбили мост через реку Ингулец, говорится в сообщении.

Ранним утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале войсковой операции на территории Украины. Сразу же после этого заявления начались сообщения о взрывах в крупных городах Украины.

Также он дал короткую сводку по ситуации:

  • Волынская область, город Луцк информация о взрывах
  • Одесса возле аэропорта взрыв локатора
  • Запорожье возле аэропорта взрыв
  • Черниговская область, село Николаевка Новгород-Северского района идет техника РФ
  • Львовская область село Батятичи слышны взрывы
  • Полтавская область город Миргород взрыв двух ракет
  • Херсонская область (Каланчак) обстрел пограничников
  • Кировоградская область город Знаменка обстрел п/ч
  • Львовская область город Броды три взрыва на двоих в/ч
  • Черниговская область аэропорт УГСЧС попадание в локатор (пострадавшие)
  • Херсонская область, пост Азов Геническая едет военная техника РФ в сторону Мелитополя
  • Винницкая область, Бохоники обстрел п/ч
  • Хмельницкая Староконстантинов обстрел военного аэропорта
  • Одесская область город Подольск залетели два самолета из Приднестровья, обстрел в/ч
  • Житомирская область п.г.т. Озерный обстрел ракетами. Уничтожен один самолет.
  • Винницкая область город Тульчин и город Теплик в/ч взрывы.
  • И-Франковская область обстрел в/ч.
  • Харьков обстрел в/ч (зенитная часть)
  • Запорожье на окраине обстрел в/ч
  • Киевская область (Васильковский, Бориспольский, Броварской, Полесский районы) информация о взрывах.
  • Львовская область село Новый Калинов обстрел базы горюче-смазочных материалов
  • Киевская область село Ревное обстрел в/ч
  • Херсонская область города Чонгар и Каланчак обстрелы в/ч.
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