По пригороду Харькова был нанесён удар неуправляемыми ракетами «Смерчь», - советник главы МВД Украины
- Азия и мир, политика
- 13:40, 24 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - По пригороду Харькова был нанесён удар неуправляемыми ракетами «Смерчь». Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Геращенко опубликовал последствия ракетной атаки России подписав: «Видео последствий прихода «русского мира» в Украину».
Информация о погибших и раненых уточняется.
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