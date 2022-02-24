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По пригороду Харькова был нанесён удар неуправляемыми ракетами «Смерчь», - советник главы МВД Украины

CentralAsia (CA) -  По пригороду Харькова был нанесён удар неуправляемыми ракетами «Смерчь». Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Геращенко опубликовал последствия ракетной атаки России подписав: «Видео последствий прихода «русского мира» в Украину».

Информация о погибших и раненых уточняется.

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