Зеленский попросил мировых лидеров закрыть воздушное пространство для России

CentralAsia (KZ) - Президент Владимир Зеленский на своей странице в соцсетях 24 февраля сообщил, что попросил лидеров Великобритании, США, Германии, Польши и Европейского союза применить в отношении России «немедленные санкции».

Он добавил, что провел с ними переговоры, где обсудили о начале формировании антипутинской коалиции.

«Немедленные санкции, оборонная и финподдержка Украине. Закрытие воздушного пространства. Мир должен принудить Россию к миру», - написал Зеленский.

Рано утром 24 февраля Владимир Путин объявил о «специальной военной операции» в Украине.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения