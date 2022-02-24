Зеленский попросил мировых лидеров закрыть воздушное пространство для России

CentralAsia (KZ) - Президент Владимир Зеленский на своей странице в соцсетях 24 февраля сообщил, что попросил лидеров Великобритании, США, Германии, Польши и Европейского союза применить в отношении России «немедленные санкции».
Он добавил, что провел с ними переговоры, где обсудили о начале формировании антипутинской коалиции.
«Немедленные санкции, оборонная и финподдержка Украине. Закрытие воздушного пространства. Мир должен принудить Россию к миру», - написал Зеленский.
Рано утром 24 февраля Владимир Путин объявил о «специальной военной операции» в Украине.
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