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ВСУ и президент работают в активном режиме. Логистика контропераций отработана, - советник Зеленского

CentralAsia (CA) -  ВСУ и президент работают в активном режиме. Логистика контропераций отработана, сказал 24 февраля советник президента Украины Владимира Зеленского — Михаил Подоляк на пресс-конференции.

Он призвал сохранять спокойствие.

Банковская система будет работать и дальше, но будут введены лимиты, заявил Подоляк.

Существенных перебоев с электроэнергией или мобильной связью пока нет, сообщил Подоляк.

Местные власти будут идти на то, чтобы делать проезд в общественном транспорте бесплатным, заявил Подоляк.

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