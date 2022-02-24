ВСУ и президент работают в активном режиме. Логистика контропераций отработана, - советник Зеленского

CentralAsia (CA) - ВСУ и президент работают в активном режиме. Логистика контропераций отработана, сказал 24 февраля советник президента Украины Владимира Зеленского — Михаил Подоляк на пресс-конференции.

Он призвал сохранять спокойствие.

Банковская система будет работать и дальше, но будут введены лимиты, заявил Подоляк.

Существенных перебоев с электроэнергией или мобильной связью пока нет, сообщил Подоляк.

Местные власти будут идти на то, чтобы делать проезд в общественном транспорте бесплатным, заявил Подоляк.