ВСУ и президент работают в активном режиме. Логистика контропераций отработана, - советник Зеленского
- Азия и мир, политика
- 14:21, 24 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - ВСУ и президент работают в активном режиме. Логистика контропераций отработана, сказал 24 февраля советник президента Украины Владимира Зеленского — Михаил Подоляк на пресс-конференции.
Он призвал сохранять спокойствие.
Банковская система будет работать и дальше, но будут введены лимиты, заявил Подоляк.
Существенных перебоев с электроэнергией или мобильной связью пока нет, сообщил Подоляк.
Местные власти будут идти на то, чтобы делать проезд в общественном транспорте бесплатным, заявил Подоляк.
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