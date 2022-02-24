Хронология российской военной операции на Украине

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CentralAsia (CA) - 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. За несколько дней до этого власти ДНР и ЛНР заявили, что украинская армия готовит наступление, а 18 февраля республики начали эвакуацию жителей и объявили всеобщую военную мобилизацию.

22 февраля Совет Федерации дал согласие президенту России Владимиру Путину на использование Вооруженных сил страны за рубежом после соответствующего обращения главы государства.

Президент России Владимир Путин рано утром 24 февраля в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.

На всей территории Украины с 00:00 24 февраля начал действовать режим чрезвычайного положения. Днем ранее Верховная рада утвердила указ президента Владимира Зеленского о введении режима ЧП на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей — в них он был введен еще в 2014 году.

Украина официально объявила о закрытии воздушного пространства для гражданских самолетов.

На Украине ввели военное положение.

Из-за начала военных действий на Украине в России приостановлена работа 12 аэропортов

Погранслужба Украины заявила об атаке России «при поддержке Белоруссии» в 5 областях страны.

Европейский союз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины.

В Минобороны России сообщили о подавлении средств противовоздушной обороны вооруженных сил Украины.

Погранслужба Украины сообщает о колонне российской военной техники, которая движется со стороны Крыма.

Всех российских дипломатов эвакуировали из Киева.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о построении с США, Великобританией, Польшей и ЕС антипутинской коалиции.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил о 14 погибших. Количество уточняется.

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в соцсетях 24 февраля сообщил, что попросил лидеров Великобритании, США, Германии, Польши и Европейского союза закрыть воздушное пространство для России.