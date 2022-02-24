Россия не нуждается в военной поддержке Китая в ходе военной операции на Украине, - МИД КНР

CentralAsia (CA) - Россия способна справиться с ситуацией на Украине самостоятельно и не нуждается в военной поддержке Китая. Об этом сообщила в четверг, 24 февраля официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает ТАСС.

«Россия - великая держава, обладающая мощью. Ей не нужна поддержка Китая или других стран», - заявила она на брифинге, отвечая на вопрос западного журналиста, оказывает ли Пекин Москве военную поддержку на фоне ситуации на Украине.