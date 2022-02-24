Путин в разговоре с Лукашенко назвал цель операции на Украине
- Азия и мир, политика
- 14:46, 24 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Беларуси Александром Лукашенко назвал цель операции на Украине.
Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на Лукашенко, это «прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях».
Сегодня рано утром Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине.
В стране ввели военное положение.
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