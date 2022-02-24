Генштаб Украины: Ликвидировано 50 российских военнослужащих

CentralAsia (CA) - По оперативной информации, на обходе города Харькова сожжено 4 танка российских военнослужащих, пишет Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Также, по информации командования Объединенных сил, сегодня, 24 февраля, в районе Счастья [город в Луганской области] ликвидировано около 50 российских военнослужащих.

В районе Краматорска уничтожен еще один самолет Вооруженных сил Российской Федерации (шестой по счету), говорится в сообщении.