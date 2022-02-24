Лукашенко опроверг участие белорусских военных в операции в Донбассе

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CentralAsia (CA) - Белорусские войска не принимают никакого участия в российской спецоперации в Донбассе, заявил президент республики Александр Лукашенко на оперативном совещании с военными, передает «БелТА».

Лукашенко прокомментировал заявление украинской погранслужбы, которая сообщила, что госграница страны подверглась атаке со стороны российских войск «при поддержке Белоруссии». «Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции», — сказал президент.

Телеканал CNN опубликовал фотографии и видео колонны российской техники, проехавшей через погранпереход на границе Белоруссии и Украины. Официального подтверждения этой информации нет.

Лукашенко добавил, что президент России Владимир Путин утром 24 февраля «подробнейшим образом посвятил» его в развитие военной операции в Донбассе. «Как он заявил, цель проведения операции однозначна: это прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях», — подчеркнул глава республики.

Он отметил, что на территории Белоруссии после совместных с Россией учений осталась часть российских войск. «Мне не стыдно об этом сказать: мы не были готовы прикрыть южное направление в данной ситуации, поскольку украинские подразделения — военные, не пограничные — выдвинулись к границе и начали проводить там маневры. Мы это видели, но у нас там никогда не было войск. Поэтому я предложил какую-то небольшую часть [российских военных] оставить там, на южных границах, пока мы своими Вооруженными Силами не заменим их», — пояснил Лукашенко. Путин, по его словам, согласился, предположив, что такой шаг даст «шанс обезумевшим политикам в Украине сделать соответствующие выводы», сесть за стол переговоров и прийти к решению о мире.

Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе 24 февраля. Он призвал украинских военных не подчиняться «преступным приказам» и вернуться домой.

В начале февраля Лукашенко обещал вместе с Россией ответить на агрессию Киева в Донбассе. Он призывал Украину к миру и заявлял, что ни России, ни Белоруссии не нужна война.