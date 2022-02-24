«Газпром» сообщил, что поставки газа через Украину идут в штатном режиме

CentralAsia (CA) - Транзит газа через Украину ведется в штатном режиме, сообщили в «Газпроме». Об этом пишет «РБК».

По сравнению со вчерашним днем заявка на прокачку газа даже выросла: накануне было 60 млн кубометров в сутки, 24 февраля — 83 млн кубометра.

«Газпром» транспортирует газ через Украину в штатном режиме в соответствии с заявками европейских потребителей, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме в соответствии с заявками европейских потребителей — 83 млн кубометра на 24 февраля (рост по сравнению с заявками на 23 февраля — на 31,4%)», — сказали в компании.

На фоне операции России в Донбассе цены на нефть и газ на мировых рынках выросли. Цена на нефть марки Brent впервые с 2014 года превысила $100 за баррель. Биржевая цена на газ в Европе достигла $1042 за 1 тыс. куб. м.

Опрошенные РБК аналитики прогнозируют, что стоимость нефти и газа поднимется еще выше — до 120 за баррель и более 1200 за 1 тыс. куб. м соответственно.

Как пояснила в разговоре с РБК директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова, пока рынок закладывает риски физических ограничений поставок нефти или газа, а также риски введения жестких санкций и сценарий, при котором в войну может вмешаться НАТО. Начиная же с 25 февраля цены на нефть и газ будут реагировать на конкретные события, сказала она.

«Пока мы видим, что транзит газа продолжается, и ни «Нафтогаз», ни «Газпром», ни европейские компании не останавливают подачу, прокачку и прием российского газа. Причиной такой приостановки может стать только провокация в виде физического повреждения газотранспортной системы, но вряд ли со стороны российских военных», — отметила Белова.