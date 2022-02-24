Войска России на севере Украины продвинулись вглубь до 5 километров, — советник президента Украины

CentralAsia (CA) - Российская армия продвинулась вглубь Украины на расстоянии до 5 км на севере республики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом советник президента Украины Алексей Арестович сообщил на брифинге в офисе президента.

«Есть ли наземное продвижение? По предварительным данным, есть незначительное вклинивание противника на расстоянии до 5 км, которое наблюдается на севере Харьковской области, Черниговской ближе к Сумам, и данные, которые требуют проверки, возможно, на Волынском направлении, но там, по информации, которая только что поступила, отражено это продвижение», - сказал Арестович.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала Украину, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого Путин подписал указы о независимости ЛНР и ДНР. РФ также решила ввести в республики своих миротворцев. О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать республикам военную помощь.