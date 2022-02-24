The Guardian: Вот почему скорая экономическая победа над Россией маловероятна

CentralAsia (CA) - Предстоит долгий путь. С таким посылом Борис Джонсон обратился к депутатам, призвав ужесточить санкции против России, пишет ИноСМИ.

Предупреждение готовиться к «затяжной борьбе» прозвучало как нельзя более своевременно. Резкого нокаутирующего удара не будет, потому что Владимир Путин успел подготовиться и хорошо окопался.

Казалось бы, бой предстоит заведомо неравный. Россия — крупнейшая страна в мире, но ее ВВП меньше, чем у Италии. А доход на душу населения составляет где-то четверть от британского.

После распада Советского Союза в начале 1990-х годов российская экономика прошла ряд ярко выраженных этапов: первоначальный шок привел к дикой рецессии и завершился финансовым кризисом 1998 года; затем был мощный отскок в первом десятилетии XXI века на фоне бурного роста экспорта нефти и газа; и, наконец, недавняя стагнация, когда сказалась неспособность к диверсификации.

До мирового финансового краха 2008 года российская экономика целое десятилетие росла в среднем на 7% год, однако за три допандемийных года рост составил лишь 2%.

В результате во многих отношениях российская экономика недалеко ушла вперед со времен Советского Союза. Россия по-прежнему богата природными ресурсами и человеческим капиталом, но ее экономика буксует, а связи с Западом ограничены.

Главный экономист инвестиционного банка Berenberg доктор Хольгер Шмидинг (Holger Schmieding) говорит, что Россия — крупный производитель военной мощи и энергетики, но не ключевой рынок для большинства стран. Например, та же Германия экспортирует в Польшу гораздо больше, чем в Россию.

Но, как на собственном опыте убедились те, кому довелось соперничать с Россией в прошлом, внешность обманчива, и есть ряд причин, почему скорая победа Запада маловероятна.

Во-первых, с момента вторжения в Крым в 2014 году Путин активно изолирует Россию от Запада. Были введены санкции, и западный импорт мяса, фруктов, овощей и молочных продуктов оказался под запретом.

Во-вторых, тяга к самодостаточности сопровождается попыткой разнообразить экономику разворотом в сторону Китая. Соглашение с Пекином — опять же от 2014 года — открыло путь к строительству газопровода "Сила Сибири", который заработал в 2019 году.

Китай — вторая по величине экономика мира, и его гигантский спрос на энергию стал одним из тех факторов, что толкнули вверх мировые цены на энергоносители за последний год. А Путин уже одобрил «Силу Сибири — 2».

В-третьих, на средства, вырученные на экспорте нефти и газа, Россия возвела прочную финансовую защиту. Москва располагает валютными резервами в размере около 500 миллиардов долларов (369 миллиардов фунтов стерлингов), а ее государственный долг по мировым стандартам крайне низок. Если британский госдолг в ходе пандемии превысил ВВП, то российский не дотягивает даже до 20%.

И эта финансовая огневая мощь вполне может затупить одно из копий Запада на фоне украинского кризиса: запрет России торговать суверенным долгом в Лондоне и Нью-Йорке. Количество российских облигаций на продажу относительно невелико, и лишь 10% в прошлом году купили нерезиденты.

Наконец, у Путина есть и собственное оружие в ответ на западные санкции. Россия поставляет ЕС 40% нефти и угля и 20% газа. Она — крупнейший в мире экспортер удобрений и палладия, ключевого элемента автомобильной промышленности и производства катализаторов.

Кильский институт, немецкий аналитический центр, утверждает, что прекращение экспорта газа снизит российский ВВП на 3%, а прекращение экспорта нефти — на 1,2%. Хотя западные страны смогут наладить поставки из других источников, сокращение неизбежно приведет к росту цен на нефть и газ.

Даже в самые напряженные периоды холодной войны Советский Союз продолжал снабжать Запад энергоносителями. Прекращение поставок нефти и газа обойдется дорого, но этот прием — тактику выжженной земли — Россия уже применяла в своей истории.

Автор: Ларри Эллиот.