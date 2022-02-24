Эксперты рассказали, при каких условиях могут быть закрыты проливы Босфор и Дарданелла

CentralAsia (KZ) - Незадолго до того, как российский лидер Путин ввел свои войска в Украину, от посла Украины в Анкаре Василия Боднара поступило заявление, связанное с Турцией.

Как сообщает SonDakika, в своем заявлении посол сообщил, что если Москва нападет своими кораблями над Черным морем, они обратятся к Турции с просьбой рассмотреть возможность закрытия проливов Стамбул и Чанаккале (Босфор и Дарданелла) против атакующего государства. Итак, при каких обстоятельствах проливы могут быть закрыты для судоходства?

В соответствии с Конвенцией Монтрё о проливах 1936 года Турция имеет контроль над проливами Стамбула и Чанаккале, что дает Анкаре право регулировать проливы военных кораблей и закрывать проливы в случае возникновения угрозы.

«ТЯЖЕЛОЕ РЕШЕНИЕ ПРОТИВ РОССИИ»

Выступая перед Independent Turkish, посол в отставке Ялым Эралп заявил, что Соглашение Монтрё дает Турции право закрыть проливы, если она увидит угрозу для себя. «Турция может закрыть проливы, если она не будет сражаться в одиночку, но если она видит себя под угрозой в войне третьих стран. Такое решение может быть принято, но это трудное решение против России», - сказал он.

«СЕЙЧАС НЕ НУЖНО»

Специалист по международным отношениям профессор, доктор Нуршин Атешоглу Гюней также напомнил, что соглашение оставило Турции суверенитет над Турецкими проливами. «Турция может закрыть проливы для кораблей воюющих сторон, приняв необходимые меры для достижения мира. По словам Ментре, у него есть такое право. Но сейчас проблема скорее в виде небольших конфликтов на востоке Украины, чем в широкомасштабной войне. Поэтому Турции нет необходимости делать какие-либо заявления на данном этапе», - сказал он.

«УГРОЗА УКРАИНЕ НЕ КАСАЕТСЯ ТУРЦИИ»

Полковник Военно-морского флота в отставке Тюркер Эртюрк также заявил, что Турция имеет право закрыть проливы в случае непосредственной угрозы и заявил следующее: «США и Украина пытаются заставить Турцию пробить Монтрё. Принятие такого решения было бы очень вынужденным и предательским. Потому что такой угрозы для Турции нет. Нельзя оценивать угрозу против Украины против Турции».

«У РОССИИ ЕСТЬ ПОБЕРЕЖЬЕ ДО ЧЕРНОГО МОРЯ, ЭТО НЕ ПРОСТО»

Бывший руководитель Стамбульской службы движения судов Тунджай Чехрели напомнил, что статья 19 Мёнтро дает Турции право закрывать проливы для кораблей воюющих сторон в случае войны. «Решение закрыть проливы российским военным кораблям было бы очень трудным решением для лиц, принимающих решения в Анкаре», - сказал он.

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