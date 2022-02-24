На границе образовалась огромная очередь авто, желающих выехать из Украины в Словакию. Видео

CentralAsia (CA) - В сети появилось видео, на котором запечатлена очередь из желающих выехать из Украины в Словакию на пограничном переходе в Ужгороде. Видео снял журналист Виталий Глагола, передает «Страна.UA».

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации против Украины.

Взрывы и стрельбу уже слышат жители нескольких украинских городов.

В МВД сообщили о захвате российскими военными двух сел в Луганской области. В Луцке подорвали телебашню, на военных складах Днепропетровской области пожары.