Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в Минске
- Азия и мир, политика
- 15:25, 24 февраля 2022
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CentralAsia (CA) - Лукашенко предложил провести российско-украинские переговоры в Минске, пишет «Медуза».
Также Лукашенко высказался о признании ЛНР и ДНР: «У нас этот вопрос в повестке дня стоит и в ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России».
Беларусь пока официально не признала самопровозглашенные республики.
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