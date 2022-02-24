Украина разорвала дипломатические отношения с Россией

CentralAsia (CA) - «Мы разорвали дипломатические отношения с Россией», - сказал 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский на брифинге.

По его словам, есть раненные среди украинской стороны. Он призвал стать донорами крови.

«Мы уже выдаем оружие и будем выдавать для защиты нашей земли», - сказал он.

Зеленский призвал всех, у кого есть боевой опыт, встать на защиту своей земли

По его словам, ВСУ ведут тяжелые бои, враг понес серьезные потери.

«Россия напала так же, как напала фашистская Германия в годы Второй мировой войны», - заявил Зеленский.

Он пообещал снять все санкции со всех граждан Украины, если они вступят в отряды территориальной обороны и будут защищать страну с оружием.

Зеленский призвал россиян выйти на митинги против войны с Украиной.

«Я знаю, что эту информацию абсолютно не покажут у вас на телеканалах. В соцсетях много всего заблокировано, но заблокировать это зло, это желание уничтожить нацию — невозможно, заблокировать историю невозможно», - сказал он.

Он обратился к гражданам Украины, которые имеют друзей и родных в России, знают журналистов или блогеров — пусть обратятся к ним и расскажут про все, чтобы в РФ «знали правду».