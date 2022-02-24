В Молдавии и Литве приготовились ввести режим чрезвычайного положения

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CentralAsia (CA) - Правительство Молдавии обратится к парламенту с просьбой объявить режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине, заявила на брифинге президент страны Майя Санду после заседания Высшего совета по безопасности страны.

«Правительство обратится к парламенту с просьбой объявить чрезвычайное положение. Также сегодня будет созвано заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям», — сказала она. Действия России, которая ранее начала спецоперацию в Донбассе, молдавский президент назвала «грубым нарушением международного права».

Молдавия готова оказать помощь гражданам Украины и при необходимости принять беженцев, ранее говорила Санду. Teleradio-Moldova сообщает, что со стороны Украины на пропускном пункте «Паланки» скопилась большая очередь автомобилей.

На фоне российской спецоперации в Донбассе президент Литвы Гитанас Науседа попросит парламент страны объявить чрезвычайное положение, передает Delfi.

«Ввиду сложившихся обстоятельств мы должны принять юридические меры, прежде всего для укрепления нашей внешней безопасности», — сказал он.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о спецоперации России в Донбассе для защиты населения от «геноцида со стороны киевского режима».

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с этим объявил в стране военное положение.