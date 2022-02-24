экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Китай призвал к сдержанности все стороны и обвинил США в «раздувании» перспективы войны в Восточной Европе, - Bloomberg

CentralAsia (CA) -  Китай отказался осудить нападение России на Украину, вместо этого призвав к сдержанности «все стороны» и повторив критику в том, что США виноваты в «раздувании» перспективы войны в Восточной Европе в последние дни. Об этом пишет Bloomberg.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Хуа Чуньин уклонялась от вопросов во время напряженного брифинга в четверг о том, считает ли Пекин военное вторжение Москвы на территорию Украины вторжением. Хуа сказала, что «Китай не хотел видеть того, что произошло в Украине», добавив, что суверенитет и территориальная целостность всех стран должны быть защищены, пишет издание.

Сегодня рано утром президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Информация о десанте в Одессе неправдива, армия отражает нападение с воздуха – генштаб ВСУ Украины
  • Хронология российской военной операции на Украине
  • «Строим антипутинскую коалицию», - Зеленский сообщил о переговорах с лидерами США, ЕС и Великобритании


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com