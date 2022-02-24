Китай призвал к сдержанности все стороны и обвинил США в «раздувании» перспективы войны в Восточной Европе, - Bloomberg

CentralAsia (CA) - Китай отказался осудить нападение России на Украину, вместо этого призвав к сдержанности «все стороны» и повторив критику в том, что США виноваты в «раздувании» перспективы войны в Восточной Европе в последние дни. Об этом пишет Bloomberg.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Хуа Чуньин уклонялась от вопросов во время напряженного брифинга в четверг о том, считает ли Пекин военное вторжение Москвы на территорию Украины вторжением. Хуа сказала, что «Китай не хотел видеть того, что произошло в Украине», добавив, что суверенитет и территориальная целостность всех стран должны быть защищены, пишет издание.

Сегодня рано утром президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе.