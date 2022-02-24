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Силы Украины сбили седьмой российский самолет на Луганщине, - Объединенные силы Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: Сбили 5 самолетов и вертолет, - Генштаб Украины

CentralAsia (CA) -  Украинские военные сбили еще один российский самолет в Луганской области, сообщают Объединенные силы Украины.

«Только что Объединенные силы сбили еще один самолет ВКС РФ в Луганской области.

Это уже седьмой самолет оккупантов, сбитый сегодня украинскими подразделениями противовоздушной обороны.

Захватчики продолжают нести потери», - говорится в сообщении.

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