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Роскомнадзор потребовал писать о войне с Украиной только по «официальным российским источникам» под угрозой блокировки

CentralAsia (CA) -  Роскомнадзор потребовал от СМИ публиковать о войне с Украиной только «данные из официальных российских источников» и пригрозил штрафами до 5 млн рублей и блокировкой.

«При подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, [СМИ] обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников», — потребовали в ведомстве.

Данные из альтернативных источников, по версии Роскомнадзора, будут подпадать под статью о «распространении заведомо ложной информации» (13.15 КоАП). Внесудебная блокировка материалов на этом основании была введена в 2019 году.

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