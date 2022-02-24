Роскомнадзор потребовал писать о войне с Украиной только по «официальным российским источникам» под угрозой блокировки

CentralAsia (CA) - Роскомнадзор потребовал от СМИ публиковать о войне с Украиной только «данные из официальных российских источников» и пригрозил штрафами до 5 млн рублей и блокировкой.

«При подготовке своих материалов и публикаций, касающихся проведения специальной операции в связи с ситуацией в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, [СМИ] обязаны использовать информацию и данные, полученные ими только из официальных российских источников», — потребовали в ведомстве.

Данные из альтернативных источников, по версии Роскомнадзора, будут подпадать под статью о «распространении заведомо ложной информации» (13.15 КоАП). Внесудебная блокировка материалов на этом основании была введена в 2019 году.