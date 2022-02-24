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Погранслужба Украины отмечает оживление движения на выезд из Украины в 3 пунктах пропуска на границе с Польшей
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Обстановка в пунктах пропуска на западной границе остается стабильной, значительного увеличения движения через пункты пропуска пока не наблюдается, пишет Государственная пограничная служба Украины по состоянию на 12:00 (16:00 по бишкекскому времени).

Пограничники осуществляют пропуск лиц и транспортных средств установленным порядком, согласно действующему законодательству.

Отмечается оживление движения на выезд из Украины в пунктах пропуска «Грушев», «Краковец», «Шегини» на границе с Польшей, где находятся от 70 до 120 легковушек.

На границе со Словакией около двух автомобильных пунктов пропуска находятся примерно по 50 автомобилей.

Пересечения границы в Венгрию в четырех пунктах пропуска сейчас ожидают более 150 автомобилей.

На выезд в Румынию в трех пунктах пропуска ожидают своей очереди около 250 легковых авто.

Пока никаких ограничений относительно выезда граждан Украины за границу, за исключением определенных законодательством случаев, нет. Конфликтных ситуаций не возникало. Пропускные операции осуществляются в штатном режиме, говорится в сообщении.

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