НАТО развертывает дополнительные силы в восточной части альянса

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CentralAsia (CA) - НАТО приняла решение развернуть дополнительные сухопутные, воздушные и морские силы в восточной части альянса в связи с военной операцией России на Украине. Об этом говорится в заявлении Североатлантического совета, распространенном в четверг в Брюсселе по итогам экстренного заседания, пишет ТАСС.

«Действия России представляют серьезную угрозу евроатлантической безопасности, и они будут иметь геостратегические последствия. НАТО будет продолжать принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности и обороны всех союзников. Мы развертываем дополнительные оборонительные сухопутные и воздушные силы в восточной части альянса, а также дополнительные морские силы. Мы повысили готовность наших сил реагировать на все непредвиденные обстоятельства», - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что НАТО «решила предпринять дополнительные шаги для дальнейшего укрепления сдерживания и обороны во всем Североатлантическом союзе».

«Сегодня мы провели консультации в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора (статья, предполагающая проведение консультации при опасности для одной или нескольких стран-членов НАТО - прим. ТАСС). Мы решили, в соответствии с нашим оборонительным планированием защиты всех союзников, предпринять дополнительные шаги для дальнейшего укрепления сдерживания и обороны во всем Североатлантическом союзе. Наши меры были и остаются превентивными, соразмерными и неэскалационными», - говорится в нем.

Страны - члены НАТО решительным образом осуждают операцию России на Украине и призывают Москву немедленно прекратить военные действия.

«Мы самым решительным образом осуждаем ужасающее нападение России на Украину, которое является совершенно неоправданным и неспровоцированным. Наши мысли со всеми убитыми и ранеными, а также с народом Украины. Мы также осуждаем Белоруссию за то, что она допустила это нападение», - отмечается в нем.

«Мы призываем Россию немедленно прекратить свои военные действия и вывести все свои силы с территории Украины и вокруг нее, полностью соблюдать международное гуманитарное право и обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и помощь всем нуждающимся», - подчеркивает НАТО.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной спецоперации в Донбассе.