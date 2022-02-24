В Кремле ответили на вопрос о сроках военной спецоперации
- Азия и мир, политика
- 17:18, 24 февраля 2022
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Дмитрий Песков
CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о сроках спецоперации в Донбассе, пишет «РИА Новости».
«Сроки специальной операции России по демилитаризации Украины будут определяться Путиным и зависеть от ее результативности, целесообразности», - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. На Украине позже ввели военное положение.
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