экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Кремле ответили на вопрос о сроках военной спецоперации
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) -  Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о сроках спецоперации в Донбассе, пишет «РИА Новости».

«Сроки специальной операции России по демилитаризации Украины будут определяться Путиным и зависеть от ее результативности, целесообразности», - сказал Песков.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. На Украине позже ввели военное положение.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Хронология российской военной операции на Украине
  • Начальник службы охраны президента Турции скончался во время его визита в Сенегал, на церемонии открытия стадиона
  • Рада ввела военное положение во всей Украине


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com