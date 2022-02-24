В Кремле ответили на вопрос о сроках военной спецоперации

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о сроках спецоперации в Донбассе, пишет «РИА Новости».

«Сроки специальной операции России по демилитаризации Украины будут определяться Путиным и зависеть от ее результативности, целесообразности», - сказал Песков.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. На Украине позже ввели военное положение.