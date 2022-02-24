Лукашенко заявил о клятве Путина защитить Белоруссию наравне с Россией

CentralAsia (CA) - В случае нападения на Белоруссию других стран это будет воспринято Россией как нападение на себя. Такое обещание дал российский президент Владимир Путин, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, видео публикует Telegram-канал «Пул первого», близкий к его пресс-службе.

Лукашенко рассказал, что в прибалтийских странах и Польше быстрыми темпами наращивается военный потенциал НАТО. В Минске, продолжил он, «до танка, до БМП», куда стягиваются вооруженные силы западных стран. По словам Лукашенко, западные страны планируют после начала «конфликта с Украиной» зайти через территорию Белоруссии и «ударить в спину российской группировке» войск.

«Мы не позволим вам, мерзавцам, стрелять в спину русских людей. <...> Мы предателями не будем и вам не позволим стрелять в спину русских людей», — предупредил он.

Во время беседы с Путиным, продолжил Лукашенко, он озвучил свои опасения и указал на необходимость «закрыть» это направление силами совместной группировки, которая должна оставаться готовой на случай атаки на Белоруссию.

«Ответ [Путина]: я тебе обещаю и клянусь — дословно — любое нападение и хоть один шаг через границу на территорию Белоруссии, это будет означать, что они атакуют Россию», — рассказал Лукашенко.

Операцию на Украине российская армия начала в ночь на 24 февраля, об этом объявил президент России Владимир Путин. Он пояснил, что принял соответствующее решение в связи с «издевательствами, геноцидом» населения Донбасса со стороны Киева.